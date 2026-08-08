मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर की इंफाल घाटी में दो प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादियों को जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एसओआरईपीए और पीएलए के सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से हथगोला और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं।
इंफाल, एजेंसी। मणिपुर की इंफाल घाटी के दो जिलों में दो प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादियों को जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। काकचिंग जिले के वाइखोंग पुलिस थाना क्षेत्र में काकचिंग खुनौ उमाथेल अवांग लीकाई में प्रतिबंधित संगठन एसओआरईपीए के दो लोगों को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान 25 वर्षीय मयांगलामबम निमाइचंद और 27 वर्षीय मयांगलामबम खोइराबा के रूप में हुई है। वहीं, इंफाल पूर्व जिले के चेकॉन से एसओआरईपीए के एक और व्यक्ति 52 वर्षीय मोहम्मद मजहर अली गिरफ्तार किया गया। इसी तरह इंफाल पूर्व जिले के सेइजंग अवांग से उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 25 वर्षीय फेरोइजम करनजॉय सिंह को पकड़ा गया।
उसके घर से हथगोला, इंसास राइफल की खाली मैगजीन और कारतूस के तीन खोखे बरामद हुए हैं।
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