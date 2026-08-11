देश की सुरक्षा और जवानों की सलामती को उठाई कांवड़: बिट्टा

बागपत। एंटीटेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिन्दर सिंह बिट्टा ने पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ उठाने का उनका मकसद सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति नहीं, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों की सलामती की प्रार्थना करना भी है। पुरा महादेव पहुंचे मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा ने बताया कि वह देश की सीमाओं की सुरक्षा, भारत मां और जवानों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो और दुनिया में देश का नाम और ऊंचा हो। कांवड़ियों को नशेड़ी और आतंकवादी बताए जाने वाले बयान को उन्होंने ऐसे बयानों को माहौल खराब करने वाला बताया। बिट्टा के मुताबिक पहले कांवड़ यात्रा के दौरान पाबंदियां देखने को मिलती थीं, लेकिन आज आम लोग कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। पंजाब में नशे की समस्या पर उन्होंने राजनीतिक दलों को एकजुट होने की नसीहत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, रक्षा नीति, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, सड़क निर्माण और राम जन्मभूमि सहित धार्मिक स्थलों के विकास की सराहना की。