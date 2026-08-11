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देश की सुरक्षा और जवानों की सलामती को उठाई कांवड़: बिट्टा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत के पुरामहादेव मंदिर में एंटीटेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिन्दर सिंह बिट्टा ने जलाभिषेक किया। उन्होंने जवानों की सलामती और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सम्मान मिलने की बात भी की। त्रिलोक तीर्थ मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए और मंदिर की भव्यता की सराहना की।

देश की सुरक्षा और जवानों की सलामती को उठाई कांवड़: बिट्टा

बागपत। एंटीटेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिन्दर सिंह बिट्टा ने पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ उठाने का उनका मकसद सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति नहीं, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों की सलामती की प्रार्थना करना भी है। पुरा महादेव पहुंचे मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा ने बताया कि वह देश की सीमाओं की सुरक्षा, भारत मां और जवानों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो और दुनिया में देश का नाम और ऊंचा हो। कांवड़ियों को नशेड़ी और आतंकवादी बताए जाने वाले बयान को उन्होंने ऐसे बयानों को माहौल खराब करने वाला बताया। बिट्टा के मुताबिक पहले कांवड़ यात्रा के दौरान पाबंदियां देखने को मिलती थीं, लेकिन आज आम लोग कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। पंजाब में नशे की समस्या पर उन्होंने राजनीतिक दलों को एकजुट होने की नसीहत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, रक्षा नीति, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, सड़क निर्माण और राम जन्मभूमि सहित धार्मिक स्थलों के विकास की सराहना की。

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त्रिलोक तीर्थ के दर्शन करने पहुंचे मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा

खेकड़ा। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा ने सोमवार को बडागांव स्थित प्रसिद्ध त्रिलोक तीर्थ मंदिर के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने विराजमान गुरू मां दृष्टि भूषण माता का आशीर्वाद लिया। त्रिलोक तीर्थ की भव्यता और विश्व की अलौकिक कृतियों में शुमार इसकी अद्भुत संरचना को देखकर बिट्टा काफी प्रभावित नजर आए। मंदिर के प्रबंधक त्रिलोक चंद जैन ने उन्हें त्रिलोक तीर्थ की स्थापना, निर्माण और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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सामान्य प्रश्न

मनिन्दर सिंह बिट्टा ने जलाभिषेक क्यों किया?
मनिन्दर सिंह बिट्टा ने जलाभिषेक करने का मकसद देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों की सलामती की प्रार्थना करना बताया।
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