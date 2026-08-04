शुभ श्रावण मास में होंगे चार मंगला गौरी व्रत, प्रथम आज

सावन के हर मंगलवार, मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जिसमें मां गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा होती है। इस साल चार मंगला गौरी व्रत 4, 11, 18 और 25 अगस्त को होंगे। विशेष नियमों का पालन हाल ही में विवाहिता युवतियों को करना होगा। मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है।

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन माह के हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इसमें मां गौरी के साथ भगवान शिव और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा होती हैं। इस वर्ष सावन मास में कुल चार मंगला गौरी पड़ेंगी। यह व्रत माता पार्वती (मंगला गौरी) को समर्पित है, जिसे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए रखती हैं।

मंगला गौरी व्रत की तिथियाँ मंगला गौरी व्रत क्रमश: 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त अगस्त को किए जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पं. हृदय रंजन शर्मा ने बताया कि इस बार सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। जिन युवतियों का हाल ही में विवाह हुआ है और उसके बाद यह उनका पहला सावन है तो मंगला गौरी के लिए विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना चाहिए। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत आज यानी मंगलवार को है। वैदिक पंचांग के आधार पर देखें तो इस दिन सावन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होगी। उसी दिन षष्ठी रात में 10:03 तक रहेगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेंगी। पूरे दिन माता गौरी की पूजा-अर्चना करेंगी। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से माता पार्वती खुश होती हैं और अपने भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। यही वजह है कि सावन के मंगलवार को महिलाओं के बीच इस व्रत का खास महत्व माना जाता है।

पहले मंगला गौरी व्रत के शुभ योग पहले मंगला गौरी व्रत के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन ये सभी रात में होंगे। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अृमत सिद्धि योग और रवि योग बनेंगे। ये तीनों ही योग रात में 9 बजकर 54 मिनट पर बनेंगे और अगले दिन 5 अगस्त को सुबह 5 बजकर 45 मिनट तक है। दिन में धृति योग प्रात:काल से लेकर शाम 07 बजकर 33 मिनट तक है, उकसे बाद शूल योग बनेगा। उस दिन रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर रात 09:54 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है.

2026 के शुभ मुहूर्त पहले मंगला गौरी व्रत के दिन

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:20 से 05:02 तक है

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:54 तक रहेगा

आप सुबह में 09:06 से दोपहर 02:08 के बीच भी पूजा कर सकते हैं, वहीं सूर्यास्त 07:10 पर होगा। जिनके यहां प्रदोष काल में पूजा होती है, वे शाम को 07:10 बजे के बाद मंगला गौरी पूजा करें।

सुहागनों के लिए पूजा के विशेष नियम ज्योतिषाचार्य के अनुसार जिन युवतियों का इस साल विवाह हुआ है और यह उनका पहला सावन है तो उनको इस साल मंगला गौरी का व्रत अपने मायके में रखना चाहिए। फिर बाकी के 4 साल यह व्रत अपने ससुराल में करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत विवाह के 5 साल तक जरूर करना चाहिए।

मंगला गौरी व्रत का महत्व सावन में मंगला गौरी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की आयु लंबी होती है, दांपत्य जीवन सुखमय होता है। परिवार सुख और समृद्धि आती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है या शादी में देरी हो रही है, वे मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो जल्द विवाह के योग बनते हैं।