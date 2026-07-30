नामांकन पंजी सत्यापन के बाद ही होगा प्रतिहस्ताक्षर
बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले में छात्रों से संबंधित विभिन्न कागजातों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए
बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले में छात्रों से संबंधित विभिन्न कागजातों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए नामांकन पंजी का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। डीईओ के इस कदम से त्रुटि सुधार और द्वितीय एसएलसी निर्गत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने इस संबंध में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों द्वारा द्वितीय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मांग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में व्यक्तिगत विवरणों के सुधार के लिए नामांकन पंजी का सत्यापन अनिवार्य है। अक्सर छात्रों या अभिभावकों को नाम,पिता व माता का नाम,जन्म तिथि,कोटि, लिंग और जाति में संशोधन के लिए सत्यापित नामांकन पंजी की आवश्यकता होती है।
नए आदेश के अनुसार अब सभी बीईओ को संबंधित छात्रों के नामांकन पंजी की प्रति को प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा और उस पर अपना हस्ताक्षर व मुहर अंकित करनी होगी। इसके लिए एक विशेष प्रपत्र भी जारी किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण विवरणी भरकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि अंतिम सत्यापन किया जा सके।प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बीईओ को मूल नामांकन पंजी और अन्य संबंधित मूल दस्तावेजों का अवलोकन कराना भी अनिवार्य किया गया है।
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