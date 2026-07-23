Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

31 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण... पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, समावेशी शिक्षा गार्गी कुमारी ने 20 जुलाई को सभी जि

शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भगवानपुर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, समावेशी शिक्षा गार्गी कुमारी ने 20 जुलाई को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग कर उनकी जरूरतों की पहचान करना है।सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों को https://prashast.education.gov.in/prashast-tutorials/#/login लिंक पर जाकर 31 जुलाई तक पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय शिक्षकों को UDISE में दर्ज मोबाइल नंबर का ही प्रयोग करना होगा।पंजीकरण

ये भी पढ़ें:सरकारी-निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

के बाद ऐप के संचालन से संबंधित वीडियो सभी शिक्षकों को देखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत शिक्षकों की जिलावार प्रगति की समीक्षा एनसीआरटी, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के बाद छात्रों की स्क्रीनिंग का पहला चरण 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच चलेगा। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं की प्रसात एप 2.0 के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने डीईओ और डीपीओ से अनुरोध किया है कि वे सभी स्कूलों में कैंप आयोजित कर शिक्षकों का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराएं।

ये भी पढ़ें:शिक्षकों का एप पर पंजीयन अनिवार्य
ये भी पढ़ें:प्रशस्त ऐप 2.0 पर सभी शिक्षकों का पंजीकरण 31 जुलाई तक अनिवार्य

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Begusarai News Registration अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।