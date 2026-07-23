शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
31 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण... पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, समावेशी शिक्षा गार्गी कुमारी ने 20 जुलाई को सभी जि
भगवानपुर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रसात एप 2.0 पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, समावेशी शिक्षा गार्गी कुमारी ने 20 जुलाई को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग कर उनकी जरूरतों की पहचान करना है।सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों को https://prashast.education.gov.in/prashast-tutorials/#/login लिंक पर जाकर 31 जुलाई तक पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय शिक्षकों को UDISE में दर्ज मोबाइल नंबर का ही प्रयोग करना होगा।पंजीकरण
के बाद ऐप के संचालन से संबंधित वीडियो सभी शिक्षकों को देखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत शिक्षकों की जिलावार प्रगति की समीक्षा एनसीआरटी, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के बाद छात्रों की स्क्रीनिंग का पहला चरण 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच चलेगा। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं की प्रसात एप 2.0 के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने डीईओ और डीपीओ से अनुरोध किया है कि वे सभी स्कूलों में कैंप आयोजित कर शिक्षकों का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराएं।
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