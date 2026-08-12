सौ किलो से ज्यादा कचरा वाले संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य
वाराणसी में कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत बड़े संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाले, तथा अधिक जल या ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले संस्थानों को पंजीकरण कराना होगा।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। कचरा प्रबंधन अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 में पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। नगर निगम ने शहर के ऐसे सभी संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है जहां बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। 20 हजार वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, परिसर या भवनों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जहां प्रतिदिन 40000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है या 100 किलोग्राम प्रतिदिन या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट निकलता हो, उन संस्थानों को भी पंजीकरण कराना होगा। ऐसे संस्थान https://swm.cpcb.gov.in/registe, https://swm.cpcb.gov.in/register) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
परिसर में गीले कचरे का बायो-मिथेनेशन के जरिए परिसर में वैज्ञानिक निस्तारण करना होगा। सूखे कचरे को केवल अधिकृत रिसाइक्लर या एजेंसी को सौंपना होगा। पंजीकरण से संबंधित सहायता या जानकारी के लिए नगर निगम ने संपर्क नंबर 7038617118 और 8318737178 जारी किया है। नगर निगम मुख्यालय के कक्ष संख्या 45 में भी संपर्क किया जा सकता है।
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