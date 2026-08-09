स्कूलों में 11 बजे तक दर्ज करनी होगी उपस्थिति
सीतामढ़ी के सरकारी व पात्र विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या अब प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 11 बजे तक ई-शिक्षाकोष मॉड्यूल पर दर्ज करनी होगी। समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नया मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन भी अपलोड किया गया है।
सीतामढ़ी। जिले के सरकारी व पात्र विद्यालयों में अब बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 11 बजे तक ई-शिक्षाकोष मॉड्यूल पर दर्ज करनी होगी। निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने वाले प्रधानाध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम को निर्देश जारी दिशानिर्देश दिया गया है। एप का नया वर्जन हुआ अपलोड:विभागीय निर्देश में कहा गया है कि ई-शिक्षाकोष मॉड्यूल पर एमडीएम से संबंधित बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल एप का नया वर्जन 3.6.0 गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया है।
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