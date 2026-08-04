उपभोक्ता 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कराएं ई-केवाईसी
प्रतापपुर ब्लॉक के छतौना इंडेन वितरक ने सभी घरेलू LPG गैस उपभोक्ताओं से 15 अगस्त, 2026 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। एजेंसी संचालक रीना देवी ने कहा कि यह प्रक्रिया सरल है। समय सीमा से पहले सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एजेंसी पहुंचकर ई-केवाईसी कराना होगा।
प्रतापपुर, हिन्दुस्तान संवाद। प्रतापपुर ब्लॉक के छतौना इंडेन वितरक ने सभी घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं से 15 अगस्त, 2026 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की अपील की है।एजेंसी संचालक रीना देवी ने कहा कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह सरल है। सभी उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ एजेंसी पहुंचकर अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एजेंसी के प्रबंधक सी. बी. सिंह ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का 15 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उनका नाम सिस्टम से निष्क्रिय किया जा सकता है।
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