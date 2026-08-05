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16 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर 29 सौ में मिलेंगे गैस सिलेंडर: मैनेजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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जमुआ में एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने 16 अगस्त तक ई केवाईसी नहीं कराया, उन्हें घरेलू गैस के लिए कॉमर्शियल रेट चुकाने होंगे। इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर ने पुराने पाइप को बदलने का भी सुझाव दिया है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

16 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर 29 सौ में मिलेंगे गैस सिलेंडर: मैनेजर

जमुआ। अगर आप एलपीजी के उपभोक्ता हैं तो 16 अगस्त तक ई केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं कराने पर जो सिलेंडर अभी आपको एक हजार रूपये में मिल रहा है। उसके लिए आपको 29 सौ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। जमुआ स्थित इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर अरविंद कुमार ने बताया कि जमुआ में करीब 20 हजार एलपीजी गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से महज 55 से 60 प्रतिशत लोगों ने ही ई केवाईसी कराया है। शेष उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ता को 16 अगस्त तक ई केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इंडेन गैस जमुआ के मैनेजर अरविंद कुमार के अनुसार उनके यहां से करीब 20 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें से 60 फीसदी लोगों ने ही अपना ई केवाईसी का काम पूरा किया है। अगर ये 16 अगस्त तक नहीं पूरा करते हैं तो इनको घरेलू गैस के लिए कॉमर्शियल रेट चुकाने होगें। जमुआ में कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट करीब 29 सौ रूपये के लगभग है। ऐसे में गैस वितरण कंपनी के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि परेशानी और तीन गुना खर्च से बचने तक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से राहत पाने के लिए आज भी अपने नजदीकी एजेंसी के पास जाकर ई केवाईसी अवश्य करा लें। ई केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को 1001 रूपये में गैस नहीं मिलेगा। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 29 सौ रूपये देने होगें। खास बात यह है कि गैस उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाइल से ई केवाईसी कर सकते हैं।

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पुराने पाइप को बदल दें, अपनों को सुरक्षित रखें

इंडेन गैस एजेंसी जमुआ के मैनेजर अरविंद कुमार ने बताया कि सुरक्षा के ख्याल से कंपनी की ओर से लगातार पुराने पाइप को बदलने का अनुरोध किया जा रहा है। अरविंद कुमार के अनुसार ऐसे में अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो गैस वितरक कंपनियां कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है। मगर नई रबर पाइप रहने के बाद भी किसी तरह की अनहोनी होने पर कंपनी की ओर से 40 लाख रूपये का इंश्योरेंस बीमा का भुगतान किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा के ख्याल से सभी उपभोक्ताओं को पुराने पाइप को तत्काल बदलने का अनुरोध किया गया है。

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सामान्य प्रश्न

क्या ई केवाईसी कराना आवश्यक है?
हाँ, 16 अगस्त तक ई केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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