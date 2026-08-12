Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15अगस्त से पहले गैस उपभोक्ता कराएं ई-केवाईसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

सूर्यगढ़ा में इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एजेंसी के संचालक रॉकी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। नहीं कराने पर उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधा नहीं मिलेगी।

15अगस्त से पहले गैस उपभोक्ता कराएं ई-केवाईसी

सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। इंडेन गैस के सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। शाम्हो-सूर्यगढ़ा इंडेन गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं को ई -केवाईसी कराने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। संचालक अश्विनी कुमार भारद्वाज उर्फ रॉकी ने कहा कि उपभोक्ताओं को आगामी 15अगस्त के पहले हर हाल में ई -केवाईसी करा लेना है। नहीं कराने पर घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: 16 से पहले रसोई गैस उपभोक्ता करा लें ई-केवाईसी
ये भी पढ़ें:Haridwar News: 90 हजार उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई, 15 अगस्त के बाद परेशानी बढ़ेगी
ये भी पढ़ें:Haldwani News: 16 अगस्त तक करें ई-केवाईसी, वरना बुक नहीं होगा सिलेंडर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News Indane Gas
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।