15अगस्त से पहले गैस उपभोक्ता कराएं ई-केवाईसी
सूर्यगढ़ा में इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एजेंसी के संचालक रॉकी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। नहीं कराने पर उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधा नहीं मिलेगी।
सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। इंडेन गैस के सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। शाम्हो-सूर्यगढ़ा इंडेन गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं को ई -केवाईसी कराने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। संचालक अश्विनी कुमार भारद्वाज उर्फ रॉकी ने कहा कि उपभोक्ताओं को आगामी 15अगस्त के पहले हर हाल में ई -केवाईसी करा लेना है। नहीं कराने पर घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।
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