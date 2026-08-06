15 अगस्त तक कराएं एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी

भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए रसोई गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। केशव भारत ग्रामीण गैस वितरक, नारायणपुर के संचालक आनंद डालमिया ने बताया कि सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक हर हाल में अपना ई-केवाईसी पूरा कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को 999.50 रुपये वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लगभग 3 हजार रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा गैस बुकिंग में दिक्कत, घरेलू दर के बजाय वाणिज्यिक (कमर्शियल) दर से भुगतान और गैस कनेक्शन निलंबित होने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं।