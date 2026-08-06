15 अगस्त तक कराएं एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी
भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। सभी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरा करना होगा, अन्यथा उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गैस बुकिंग में कठिनाई और अधिक पैसे चुका कर सिलेंडर प्राप्त करना।
भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए रसोई गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। केशव भारत ग्रामीण गैस वितरक, नारायणपुर के संचालक आनंद डालमिया ने बताया कि सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक हर हाल में अपना ई-केवाईसी पूरा कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को 999.50 रुपये वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लगभग 3 हजार रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा गैस बुकिंग में दिक्कत, घरेलू दर के बजाय वाणिज्यिक (कमर्शियल) दर से भुगतान और गैस कनेक्शन निलंबित होने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें