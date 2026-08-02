बिजनेस -- घरेलू गैस उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है। मोबाइल ऐप के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि, तकनीकी कारणों से कई उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली, एजेंसी। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है। गैस कंपनियों ने लोगों से 16 अगस्त तक ई-केवाईसी करने की अपील की है। ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ताओं आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हालांकि, संबंधित एजेंसी पर जाकर भी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। हालांकि, लोगों को ऐप पर ओटीपी न मिल पाने की वजह से या नेटवर्क सही न होने से प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है। वहीं, एजेंसियों पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के समय पर सर्वर धीमा होने से भी दिक्कत बढ़ रही है.

घर बैठे ऐसे करें ई-केवाईसी 1. सबसे पहले इंडियन ऑयल के उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन, भारत गैस के उपभोक्ता हेलो बीपीसीएल और एचपी गैस के उपभोक्ता एचपी पे/एचपी गैस ऐप डाउनलोड करें.

2. यहां अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर ऐप को लॉगिन करें। इसके बाद केवाईसी या आधार सत्यापन के विकल्प में जाकर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.

3. आधार नंबर दर्ज करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन सफल होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा और मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त होगा.

4. आप अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्‍शन की पास बुक लेकर गैस एजेंसी पर भी केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए वहां फिंगरप्रिंट की सहायता से ई-केवाईसी की जाएगी.

5. जब सिलेंडर घर आए तो डिलीवरी बॉय के पास मौजूद मशीन से बायोमीट्रिक सत्यापन कराकर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं.