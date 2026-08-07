गैस उपभोक्ता 15 अगस्त तक कराएं ई-केवाईसी
कमल पंत, अल्मोड़ा। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। जो उपभोक्ता निर्धारित समय पर ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके गैस कनेक्शन तुरंत बंद हो जाएंगे। गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है।
कमल पंत, अल्मोड़ा। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। तय समय सीमा के भीतर इस विधिक प्रक्रिया को पूरी न करने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन तत्काल प्रभाव से बंद हो सकते हैं। इंडेन गैस सर्विस चौघानपाटा के प्रबंधक मुकेश जलाल ने बताया कि वर्तमान में करीब 22 हजार घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से तीन हजार से अधिक सामान्य उपभोक्ताओं और उज्ज्वला योजना के ढाई सौ से ज्यादा लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी तक लंबित चल रही है। इस अनिवार्य सत्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अब केवल एक सप्ताह का समय शेष बचा है।
गैस एजेंसी लगातार उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह कर रही है। यह डिजिटल सुविधा संबंधित मोबाइल ऐप के अलावा मुख्य गैस सिलेंडर वितरण केंद्रों पर भी उपलब्ध कराई गई है। बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई उपभोक्ताओं के स्थाई पते और मोबाइल नंबर बदल चुके हैं, जबकि कुछ गैस कनेक्शनों पर लंबे समय से कोई रिफिल बुक नहीं कराया गया है। तय तिथि के बाद बिना ई-केवाईसी वाले खातों की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
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