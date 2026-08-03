16 अगस्त तक करा लें एलपीजी गैस की ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी
पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। 16 अगस्त 2026 अंतिम तिथि है। रामगढ़ जिले में अभी भी करीब 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। समय पर ई-केवाईसी न कराने पर सब्सिडी प्रभावित हो सकती है।
रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 16 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तेल विपणन कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को लगातार एसएमएस भेजकर समय रहते ई-केवाईसी कराने की अपील कर रही हैं।
उपभोक्ताओं की स्थिति
रामगढ़ जिले की गैस एजेंसियों के संचालकों के अनुसार जिले में अभी भी करीब 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द आधार आधारित सत्यापन पूरा कराने की अपील की जा रही है। ताकि अंतिम समय में भीड़ और किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
ई-केवाईसी का अनुपालन
निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। साथ ही उन्हें रियायती घरेलू दरों का लाभ नहीं मिल सकेगा और अधिक कीमत पर सिलेंडर लेना पड़ सकता है। यह नियम सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर भी लागू होगा।
गैस एजेंसी की अपील
उपभोक्ताओं को रिफिल पर भी रोक लगा सकती है। रिफिल मिलने की स्थिति में सब्सिडी और रियायती घरेलू दरों का लाभ प्रभावित हो सकता है।
गैस एजेंसी संचालकों ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 16 अगस्त से पहले अपनी गैस एजेंसी पहुंचकर या निर्धारित माध्यम से आधार आधारित ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ताकि भविष्य में सब्सिडी और घरेलू दरों का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।
सामान्य प्रश्न
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