मंडाविया ने पदक विजेता भारोत्तोलकों को सम्मानित किया राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली, एजेंसी। खेल

मंडाविया ने पदक विजेता भारोत्तोलकों को सम्मानित किया राष्ट्रमंडल खेल

नई दिल्ली, एजेंसी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों को सोमवार को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका प्रत्येक पदक देश के लिए अपार खुशी लेकर आया है।

इनाम वितरण chanU को 30 लाख का इनाम : भारतीय भारोत्तोलन टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण, छह रजत और एक कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहीं। मीराबाई को 30 लाख रुपये का चेक दिया गया जबकि रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 20 लाख रुपये और 10 लाख रुपये दिए गए।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मंडाविया ने समारोह के दौरान कहा, शायद आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आपका जीता हर पदक देश को अपार खुशी देता है। जब भी आप में से किसी ने पदक जीता, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसकी घोषणा की गई। जो खिलाड़ी इस बार पदक नहीं जीत पाए उन्हें यह याद रखना चाहिए कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, वह या तो जीतता है या जीत हासिल करना सीखता है।

एशियाड की तैयारी अब नजर एशियाड पर : मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 2018 और 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने समारोह के बाद कहा, आज हमें सम्मानित किया गया। हम खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ा पल है। जापान में होने वाले एशियाई खेलों पर है। वहां मैं 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करूंगी क्योंकि 48 किलोग्राम वर्ग को समाप्त कर दिया गया है। एशियाई खेलों में पदक जीतना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पदक मेरे पास नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक ओलंपिक के लिए योजना नहीं बनाई है। एशियाड के बाद उस पर विचार करूंगी।