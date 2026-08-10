खेल : धामने को पहली बार टेनिस टीम में जगह

धामने को पहली बार टेनिस टीम में जगह डेविस कप नई दिल्ली, एजेंसी।

धामने को पहली बार टेनिस टीम में जगह डेविस कप

नई दिल्ली, एजेंसी। मानस धामने को पहली बार भारत की मुख्य डेविस कप टेनिस टीम में शामिल किया गया है। हालांकि प्रबंधन ने सितंबर में सोल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ होने वाले क्वालीफायर राउंड दो मुकाबले के लिए सोमवार को उस मुख्य टीम को बरकरार रखा है जिसने नीदरलैंड्स पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।

टीम के सदस्य नंबर के एकल खिलाड़ी : विश्व रैंकिंग में 362वें स्थान पर काबिज और भारत के दूसरे नंबर के एकल खिलाड़ी धामने (19 वर्ष) अनुभवी सुमित नागल (रैंकिंग 235) और दक्षिणेश्वर सुरेश (रैंकिंग 393) के साथ एकल दल में होंगे। युगल में युकी भांबरी (रैंकिंग 28) और एन श्रीराम बालाजी (रैंकिंग 57) की जोड़ी प्रतिनिधित्व करेगी। रिजर्व खिलाड़ियों के रूप में सिद्धार्थ रावत (रैंकिंग 536) और जूनियर ग्रैंड स्लैम में हिस्सा ले चुके उभरते खिलाड़ी अर्णव पापरकर को चुना गया है।

पूर्व प्रदर्शन का प्रभाव यह चयन फरवरी में बेंगलुरु में नीदरलैंड्स पर भारत की 3-2 की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम में निरंतरता को दर्शाता है। उस जीत के साथ भारत ने 2019 में डेविस कप प्रारूप में बदलाव के बाद पहली बार क्वालीफायर के दूसरे दौर में जगह बनाई थी।

धामने का चयन हार्ड कोर्ट पर विकल्प : धामने को भारत के सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनका चयन हार्ड कोर्ट पर एकल वर्ग में मजबूत विकल्प देता है। वहीं सुरेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद खुद को टीम के प्रमुख एकल खिलाड़ियों में स्थापित कर लिया है।

मुकाबले का महत्व सोल में होने वाले इस मुकाबले की विजेता टीम नवंबर में डेविस कप फाइनल-आठ के लिए क्वालिफाई करेगी। मौजूदा प्रारूप में भारत के पास पहली बार प्रतियोगिता के इलीट चरण में पहुंचने का सुनहरा अवसर होगा।

भारत की टीम : एकल : सुमित नागल, दक्षिणेश्वर सुरेश, मानस धामने। युगल : युकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी। रिजर्व : अर्णव पापरकर, सिद्धार्थ रावत।