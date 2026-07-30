मजदूर समस्याओं पर जीएम और यूनियन की वार्ता

पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में बुधवार को कार्यरत व अवकाश प्राप्त श्रमिकों की समस्याओं को लेकर प्रबंधन और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बीच वार्ता हुई। यूनियन नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के श्रमिक आवास मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। घरों में दामोदर नदी का पानी बिना फिल्टर किए सप्लाई किया जा रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल की स्थिति दयनीय है, जहां न दवाएं हैं और न ही अन्य सुविधाएं। क्षेत्र में प्रदूषण, चरमराई बिजली व्यवस्था और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। नेताओं ने वित्त और सिविल विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की लापरवाही के कारण श्रमिकों का पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ और मेडिकल बिल महीनों से लंबित हैं।