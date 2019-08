Zomato विवाद में मध्य प्रदेश पुलिस ने कसा युवक पर शिकंजा, लेगी ये एक्शन

ऑनलाइन फूड कंपनी जोमैटो (Zomato Controversy) पर अब मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने जबलपुर के रहने वाले युवक को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। मालूम हो कि जोमैटो पर खाना ऑर्डर करने के बाद गैर हिंदू डिलीवरी होने की वजह से अमित शुक्ला नामक एक युवक ने खाना कैंसिल कर दिया था। इसके बाद ट्विटर पर ट्वीट भी किया, जिसके बाद काफी विवाद हुआ।

अपने ट्विटर पोस्ट में अमित शुक्ला ने जोमैटो को टैग करते हुए लिखा था कि उन्होंने मुझे गैर हिंदू राइडर भेजना तय किया। उन्होंने कहा कि वे राइडर को बदल नहीं सकते हैं और न ही रिफंड कर सकते हैं। अमित शुक्ला ने आगे लिखा कि अगर मैं नहीं चाहता हूं तो आप मुझे खाना लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद जोमैटो ने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए जवाब दिया कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता है। भोजन अपने आप में ही एक धर्म है। इसके बाद इस ट्वीट पर जोमैटो के फाउंडर ने भी जवाब दिया था। दीपेंद्र गोयल ने लिखा था कि हमें आइडिया ऑफ इंडिया और हमारे ग्राहकों एवं साझेदारों की विविधता पर गर्व है। जबलपुर पुलिस अमित सिंह ने कहा कि हम युवक को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह सही है तो फिर यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। यह अपराध है।

Food doesn’t have a religion. It is a religion. https://t.co/H8P5FlAw6y