जेट एयरवेज की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दे रहा था यात्री, CISF ने किया गिरफ्तार

कोलकाता से मुंबई जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में सवार एक यात्री को सीआईएसएफ वे कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। यात्री की पहचान जे पोद्दार के नाम से हुई है। दरअसल पोद्दार प्लेन में किसी से फोन पर बात कर रहा था और प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सहयात्रियों ने पोद्दार को मास्क लगाकर फोन पर विमान उड़ाने की धमकी देते हुए सुना था।

घटना सुबह 8:30 की बताई जा रही है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पोद्दार के बारे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि पोद्दार फोन पर किससे बात कर रहा था।

#Visuals from Kolkata: A passenger J Poddar travelling on Kolkata-Mumbai Jet Airways flight was apprehended at Kolkata airport by CISF today. He was reportedly speaking on the phone threatening to blow up the plane. #WestBengal pic.twitter.com/nBZ3v1J8yW