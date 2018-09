मोबाइल चोरी के आरोप में पहले पीटा, फिर थूक चटवाया, वीडियो वायरल

बिहार के नालंदा में कुछ लोगों की अमानवीय हरकत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दबंगों ने मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की पिटाई की और फिर से थूक चाटने पर मजबूर किया। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर थूक चटवाने वाले बदमाशों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। मीडिया में खबर आने और वीडियो वायरल होने के बाद डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने मामले को संगीन बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

यह थी घटना

घटना 24 अगस्त को वेना थाना क्षेत्र सिरनावां गांव में हुई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि छह बदमाश एक युवक को पीट रहे हैं। उसपर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। दो बदमाश डंडे से युवक को पीट रहे हैं। युवक हाथ जोड़कर बदमाशों से रहम की भीख मांग रहा है। इसपर भी बदमाशों का दिल नहीं पिघलता है, बल्कि उसे दूसरे का थूक चाटने का हुक्म दिया जाता है। ऐसा नहीं करने पर पानी में डुबाने की धमकी दी जाती है। डरकर युवक थूक चाटता है। बदमाशों के पैर छूकर माफी मांगता है। सातवां युवक वीडियो बनाता रहा।

वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा

शनिवार को वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। पूरा प्रशासनिक महकमा सकते में आ गया। डीएम ने संज्ञान लेते हुये जांच के आदेश दिये। रविवार को वीडियो में नजर आ रहे बदमाशों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुये हरनौत के प्रमोद कुमार नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

दो लोगों के खिलाफ कराई थी एफआईआ

वेना थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि हरनौत के युवक ने 24 अगस्त को पूर्व के विवाद में मारपीट का आरोप लगाते हुये दो लोगों को खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। इसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि युवक के बताये स्थान पर वीडियो में दिखाए गए स्थान का मिलान नहीं हो पाया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।

Man thrashed and made to lick spit following a dispute with a group of men in Bihar's Nalanda. SP Sudhir Kumar Porika says 'One person has been arrested, search is on for others. We are further investigating this viral video." pic.twitter.com/EtNcnVOKhL