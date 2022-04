गैर कश्मीरी घाटी छोड़ो या मरने को तैयार रहो.. निर्दोष को मारकर आतंकियों ने पोस्टर चिपकाए

बुधवार को कश्मीर की धरती एक बार फिर बेगुनाह के खून से लाल हो गई। कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को गोली मार दी। आतंकियों ने कहा है कि या तो गैर कश्मीरी घाटी छोड़ें या मरने को तैयार रहें।

लाइव हिंदुस्तान,श्रीनगर Atul Gupta Wed, 13 Apr 2022 11:03 PM

