Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो साल की बच्ची से अश्लीलता के दोषी को सात साल कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में एक महिला ने अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के दौरान अपनी दो साल की बेटी के साथ अश्लीलता करने वाले आरोपी को दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी को 7 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

दो साल की बच्ची से अश्लीलता के दोषी को सात साल कैद

पीलीभीत। मात्र दो साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 30 हजार रुपए जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला में एक महिला ने तहरीर देकर कहा कि उसका मायका थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव में है। वह अपने भतीजे की शादी में शामिल होने परिवार सहित मायके आई थी। 21जून 2023 को रात में मंडप का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। उसकी दो वर्षीय पुत्री घर के अन्दर कमरे में सो रही थी।

ये भी पढ़ें:आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

मंडप कार्यक्रम में टेंट लगाने के लिए ग्राम अमखेड़ा का आशीष आया था। आशीष कमरे में पहुंच कर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा। अचानक वह और उसकी भाभी मौके पर पहुंच गईं। उनको देखकर आशीष भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आराेप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Pocso Act
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।