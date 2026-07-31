दो साल की बच्ची से अश्लीलता के दोषी को सात साल कैद
पीलीभीत में एक महिला ने अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के दौरान अपनी दो साल की बेटी के साथ अश्लीलता करने वाले आरोपी को दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी को 7 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
पीलीभीत। मात्र दो साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 30 हजार रुपए जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला में एक महिला ने तहरीर देकर कहा कि उसका मायका थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव में है। वह अपने भतीजे की शादी में शामिल होने परिवार सहित मायके आई थी। 21जून 2023 को रात में मंडप का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। उसकी दो वर्षीय पुत्री घर के अन्दर कमरे में सो रही थी।
मंडप कार्यक्रम में टेंट लगाने के लिए ग्राम अमखेड़ा का आशीष आया था। आशीष कमरे में पहुंच कर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा। अचानक वह और उसकी भाभी मौके पर पहुंच गईं। उनको देखकर आशीष भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आराेप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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