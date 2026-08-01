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कार्रवाई : शराब तस्करी मामले में 10 वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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सहरसा में तीसरी बार शराब तस्करी करते पकड़े गए लक्ष्मण महतो को अदालत ने 10 वर्ष की कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का अर्थदंड दिया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत कर मामले को सिद्ध किया।

कार्रवाई : शराब तस्करी मामले में 10 वर्ष की सजा

सहरसा। तीसरी बार शराब तस्करी करने वाले आरोपी को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद विवेक विशाल ने दोषी पाकर दस वर्ष कठोर कारावास के साथ साथ पांच लाख का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । सुलिंदाबाद के वार्ड 4 के 50 वर्षीय आरोपी लक्ष्मण महतो को अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए का दोषी पाकर सजा सुनाते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नही देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी । विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पाण्डेय ने मौखिक गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घटना को सभी संदेहों से परे साबित करने में अदालत का सहयोग किया।

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