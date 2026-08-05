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सऊदी अरब से कॉल करके पत्नी को दे दिया तलाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ। सआदतगंज के युवक ने दहेज में 10 लाख रुपए और कार न मिलने पर सऊदी अरब से कॉल करके पत्नी को दे दिया तलाक

सऊदी अरब से कॉल करके पत्नी को दे दिया तलाक

लखनऊ। सआदतगंज के युवक ने दहेज में 10 लाख रुपए और कार न मिलने पर सऊदी अरब से कॉल करके पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़िता के पिता ने सआदतगंज थाने में पति समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वजीरबाग निवासी सामिन के मुताबिक बेटी फरहीन का निकाह 25 जुलाई 2022 को बाराबंकी के कोठी मीरापुर निवासी सुहैल खान से हुआ था। 22 अप्रैल को सास फरीदा, ननद आदि ने फरहीन के साथ मारपीट की। फिर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता पिता ने जब सऊदी अरब में रह रहे दामाद से बात की तो उसने फरहीन को मोबाइल पर ही तलाक दे दिया।

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