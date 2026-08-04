दो लाख नगदी, बाइक न मिलने पर तीन तलाक
बहराइच में एक युवक ने दहेज में बाइक और दो लाख रुपये न मिलने पर पत्नी और बेटी को मायके छोड़कर तीन तलाक दे दिया। इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेजा गया, लेकिन हल नहीं होने पर पीड़िता ने पति समेत नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
बहराइच, संवाददाता। एक युवक ने बाइक व दो लाख की नगदी दहेज में न मिलने पर पत्नी व बेटी को उसके मायके में छोड़ तीन तलाक दे दिया। थाने में शिकायत पर परिवार परामर्श केंद्र मामला स्थानांतरण किया गया। मामला न सुलझने पर पर पीड़िता की तहरीर पर पति सहित नौ को नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है। मटेरा थाने के झाला के मजरे जुलाहनपुरवा निवासी मुस्ताक की बेटी कलीमुनजहां की शादी रिसिया थाने के बलभद्रपुर के इमामगंज निवासी महबूब आलम पुत्र उस्मान गनी ऊर्फ सुकई के साथ 16 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नही थे। उन्होंने दो लाख नगदी व बाइक की मांग की।
दहेज न मिलने पर कलीमुनजहां को पति व ससुरालीजन मारपीट कर उत्पीड़न कर रहे थे। एक बेटी का भी जन्म हुआ। कुछ समय पूर्व पति महबूब आलम अपनी पत्नी व बेटी को मायके लाया और तीन तलाक कह चला गया। पीड़िता ने जिला महिला थाना व मटेरा थाने में शिकायत की। मामले को परिवार परामर्श केंद्र स्थानांतरण कर दिए जाने पर एक भी तारिख पर महबूब आलम उपस्थित नही हुआ। नतीजतन पीड़िता ने मटेरा थाने में रविवार को पति सहित नौ को नामजद कर तहरीर दी। थानाध्यक्ष हरिकेश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है।
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