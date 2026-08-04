मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, 23 नामजद

रूपौली, एक संवाददाता। टीकापट्टी थाना क्षेत्र में मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान गोरियर पश्चिम पंचायत के गोरियर मिलीक टोला निवासी शिव प्रसाद महतो (45) के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने टीकापट्टी थाना में महिला एवं पुरुष समेत 23 लोगों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर मारपीट और घायल को इलाज के लिए ले जाने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आवेदन के अनुसार 29 जुलाई की रात करीब 11 बजे शिव प्रसाद महतो पड़ोस में आयोजित एक शादी समारोह से भोज खाकर घर लौट रहे थे।

घर के दरवाजे पर पहले से मौजूद नामजद लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जमीन पर गिराकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि जब परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे तो कुछ आरोपियों ने रास्ते में बाधा भी उत्पन्न की। गंभीर हालत में उन्हें पहले रेफरल अस्पताल रूपौली ले जाया गया, जहां से पूर्णिया रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। सिलीगुड़ी से लौटने के बाद पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। टीकापट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।