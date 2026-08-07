Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैतृक संपत्ति विवाद में मौत, गैर इरादतन हत्या में आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद।बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज पुलिस ने पैतृक संपत्ति के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले म

पैतृक संपत्ति विवाद में मौत, गैर इरादतन हत्या में आरोपी गिरफ्तार

बड़हलगंज। बड़हलगंज पुलिस ने पैतृक संपत्ति के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को बैरियाखास गांव में पैतृक हिस्से के विवाद को लेकर कमलेश निषाद ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से वादिनी के पति की पिटाई कर दी थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले को धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) में तरमीम कर दिया गया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी कमलेश निषाद निवासी बैरियाखास को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Crime News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।