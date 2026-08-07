पैतृक संपत्ति विवाद में मौत, गैर इरादतन हत्या में आरोपी गिरफ्तार
बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद।बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज पुलिस ने पैतृक संपत्ति के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले म
बड़हलगंज। बड़हलगंज पुलिस ने पैतृक संपत्ति के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को बैरियाखास गांव में पैतृक हिस्से के विवाद को लेकर कमलेश निषाद ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से वादिनी के पति की पिटाई कर दी थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले को धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) में तरमीम कर दिया गया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी कमलेश निषाद निवासी बैरियाखास को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
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