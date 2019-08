ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पर टैक्स को लेकर केंद्र के खिलाफ करेंगी प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कई दुर्गा पूजा समितियों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि त्योहारों को छूट दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के कदम के विरोध में 13 अगस्त को शहर में धरने पर बैठेगी।

ममता ने ट्वीट किया कि आयकर विभाग ने कई दुर्गा पूजा आयोजित करने वाली समितियों को नोटिस जारी किए हैं और उनसे करों का भुगतान करने के लिए कहा गया है। हमें अपने सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर गर्व है। ये त्यौहार सभी के लिए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पूजा समिति पर कर लगाया जाए, इससे आयोजकों पर बोझ बढ़ेगा। गंगा सागर मेले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने वार्षिक उत्सव पर कर वापस ले लिया था।

