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तृणमूल कांग्रेस पर दावे की जांच जल्द पूरी करे चुनाव आयोग : ममता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि पार्टी के दोनों गुटों के दावों की जाँच जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के गुट ने तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया, जबकि उनके गुट ने समय पर अपना जवाब जमा किया। यह विवाद दो जुलाई को शुरू हुआ था।

तृणमूल कांग्रेस पर दावे की जांच जल्द पूरी करे चुनाव आयोग : ममता

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से उनकी पार्टी पर दोनों गुटों के दावे की जांच जल्द पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट दो बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद अब तक अपना जवाब नहीं दे पाया। ममता ने चुनाव आयोग को भेजे नए पत्र में कहा कि उनके गुट ने आयोग द्वारा तय समय-सीमा के भीतर अपना जवाब जमा कर दिया था। वहीं, प्रतिद्वंद्वी गुट को पहले और बाद में तक जवाब देने के लिए समय बढ़ाया गया। यह विवाद दो जुलाई को चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। उस दिन ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट ने आयोग से संपर्क कर दावा किया था कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।

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