हमले में पत्थर लगने से सीने में दर्द हुआ : ममता बनर्जी
कोलकाता की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके काफिले पर हुए हमले के दौरान एक पत्थर के कारण उनके सीने में दर्द हुआ। उन्होंने पुलिस पर तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। यह घटना तब हुई जब वह एक मृत कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं।
कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में उनके काफिले पर हुए हमले के दौरान कार पर फेंके गए बड़े पत्थर से उनके सीने में दर्द हुआ था। उन्होंने पुलिस पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। कोलकाता के श्यामबाजार पांच प्वाइंट क्रॉसिंग पर मीडिया से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि चोट के कारण वह मंगलवार के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर असमंजस में थीं। हालांकि, पार्टी की डिजिटल टीम का कार्यक्रम होने के कारण वह इसमें शामिल हुईं।बनर्जी ने कहा कि काफिले पर फेंके गए बड़े पत्थर की वजह से उनके सीने में दर्द हुआ।
उन्होंने कहा कि वह आज भी कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन पार्टी की आईटी टीम का कार्यक्रम होने के कारण उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। यह घटना रविवार को हुई थी। उस समय बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले में एक मृत तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं। उनके साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी थीं।
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