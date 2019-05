एक्शन में आईं ममता बनर्जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने की जांच को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित

बंगाल पुर्नजागरण काल की प्रमुख हस्ती और जाने-माने सुधारवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आवक्ष प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 200 पुरानी मूर्ति तोड़े जाने के मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. ममता बनर्जी ने कहा कि नए गृह सचिव अलपान बंदोपाध्याय और पांच सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी। इस जांच समिति में नए गृह सचिव अलपन बंद्योपाध्याय शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार से के दौरान अमित शाह की रैली में भड़की हिंसा में ईश्वर चंद्र की मूर्ति तोड़ दी गई थी। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था।

West Bengal CM Mamata Banerjee: New Home Secretary Alapan Bandyopadhyay & five member Committee will probe into the incident of vandalism of 200-year-old Vidyasagar statue. pic.twitter.com/TAO43NB5Dr