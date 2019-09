अगर BJP ने NRC के नाम पर बंगाल में किसी को छुआ, तो हम सबक सिखा देंगे: ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में एनआरसी के खिलाफ उत्तरी कोलकाता में बृहस्पतिवार को एक रैली निकाली। अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता ने दोपहर तीन बजे के करीब सिंथी मोड़ से शहर के उत्तरी हिस्से की ओर मार्च किया। रैली यहां से पांच किलोमीटर दूर श्यामा बाजार में खत्म होगी। एनआरसी की मुखर आलोचक तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा पर इस कदम के जरिए लोगों को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने की कोशिश करने वाले आग से खेल रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि अगर भाजपा ने एनआरसी के नाम पर बंगाल में एक भी व्यक्ति को छुआ, तो हम उन्हें सबक सिखा देंगे।

West Bengal CM & TMC Chief Mamata Banerjee at a protest march in Kolkata, against National Register of Citizens (NRC): For the sake of religion, for the sake of Hindus, Muslims, Sikhs & Christians, I don't agree with NRC. pic.twitter.com/rbAOglwHpE