ममता बनर्जी का ऐलान: 11 जून को बदली जाएगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की टूटी मूर्ति

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तोड़ी गई मूर्ति के मामले में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि 11 जून को दोपहर 1:30 बजे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदला जाएगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के रोड शो के दिन हिंसा भड़क गई थी, जिसमें उपद्रवियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को भी निशाना बनाया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच काफी तनातनी देखने को मिली थी।

ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। हालांकि, बीजेपी इस आरोप से इऩकार करती रही है। बंगाल पुर्नजागरण काल की प्रमुख हस्ती और जाने-माने सुधारवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आवक्ष प्रतिमा तोड़े जाने के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांच सदस्यी जांच कमेटी गठित की है।

