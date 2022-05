बंगाल के सीएम बनेंगे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी? TMC सांसद ने किया ट्वीट

क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे? टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार के एक ट्वीट के बाद इसे लेकर चर्चा चल रही है। पोद्दार ने ट्वीट किया है कि ममता 2024 में पीएम बनेंगी।

