मंदिर सौंदर्यीकरण को फंड की मांग उठाई
मल्लिकार्जुन मन्दिर समिति ने मन्दिर के सौंदर्यीकरण हेतु सीएसआर फंड की मांग की है। उपाध्यक्ष प्रदीप पाल के नेतृत्व में समिति ने पावर ग्रिड के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की। उन्होंने मंदिर में धर्मशाला निर्माण और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इंजीनियर ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।
अस्कोट। मल्लिकार्जुन मन्दिर समिति ने मल्लिकार्जुन मन्दिर के सौंदर्यीकरण को फंड की मांग की है। समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप पाल के नेतृत्व में लोगों ने पावर ग्रिड के चीफ इंजीनियर अवनीश कुमार से मुलाकात की। पाल ने कहा मल्लिकार्जुन मन्दिर क्षेत्र के लोगों के आस्था का केन्द्र है। कहा मंदिर में समय-समय पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में एक बड़े धर्मशाला का निर्माण करने व मन्दिर परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य करने के लिए सीएसआर फंड उपलब्ध कराने की मांग उठाई। पावर ग्रिड के चीफ इंजीनियर कुमार ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान रामलीला कमेटी अध्यक्ष होशियार पाल, विक्रम पाल, ग्राम प्रधान देवल टिकेन्द्र पाल, अंकिता पाल, मनोज उपाध्याय, पुष्कर धामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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