खेल : मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी
मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी पुरुष हॉकी बेंगलुरु, एजेंसी।
मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी पुरुष हॉकी
सीरीज का आयोजन
बेंगलुरु, एजेंसी। भारत इस महीने मलेशिया की अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की आठ मैच की सीरीज के लिए मेजबानी करेगा। यहां साइ (भारतीय खेल प्राधिकरण) नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में 7 से 13 अगस्त तक होने वाली सीरीज में मेहमान टीम भारतीय जूनियर पुरुष टीम के खिलाफ पांच और साइ टीम के खिलाफ तीन मैच खेलेगी। यह सीरीज आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दोनों टीमों की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मैच की तारीखें
भारतीय जूनियर टीम मलेशिया से 7, 8, 10, 12 और 13 अगस्त को भिड़ेगी। इसके अलावा मलेशियाई टीम साइ टीम के खिलाफ 3, 5 और 15 अगस्त को मुकाबले खेलेगी। भारतीय जूनियर टीम हाल में बेल्जियम में प्रशिक्षण और मैच खेलकर लौटी है। इस सीरीज से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव और कोचिंग स्टाफ को महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले टीम संयोजन तथा रणनीति का आकलन करने का अवसर मिलेगा।
कोच की प्रतिक्रिया
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज ने कहा, ये मुकाबले एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। यह बेल्जियम दौरे के दौरान शुरू किए गए हमारे काम की निरंतरता का हिस्सा हैं जहां खेले गए मुकाबलों के दौरान हमने लगातार प्रगति देखी थी। हमें उम्मीद है कि मलेशिया के खिलाफ यह सीरीज हमें बेल्जियम में किए गए काम और पिछले सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान हुए सुधार को आगे बढ़ाने का अवसर देगी।
सामान्य प्रश्न
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