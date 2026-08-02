Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी पुरुष हॉकी बेंगलुरु, एजेंसी।

खेल : मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी

मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी पुरुष हॉकी

सीरीज का आयोजन

बेंगलुरु, एजेंसी। भारत इस महीने मलेशिया की अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की आठ मैच की सीरीज के लिए मेजबानी करेगा। यहां साइ (भारतीय खेल प्राधिकरण) नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में 7 से 13 अगस्त तक होने वाली सीरीज में मेहमान टीम भारतीय जूनियर पुरुष टीम के खिलाफ पांच और साइ टीम के खिलाफ तीन मैच खेलेगी। यह सीरीज आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दोनों टीमों की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मैच की तारीखें

भारतीय जूनियर टीम मलेशिया से 7, 8, 10, 12 और 13 अगस्त को भिड़ेगी। इसके अलावा मलेशियाई टीम साइ टीम के खिलाफ 3, 5 और 15 अगस्त को मुकाबले खेलेगी। भारतीय जूनियर टीम हाल में बेल्जियम में प्रशिक्षण और मैच खेलकर लौटी है। इस सीरीज से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव और कोचिंग स्टाफ को महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले टीम संयोजन तथा रणनीति का आकलन करने का अवसर मिलेगा।

कोच की प्रतिक्रिया

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज ने कहा, ये मुकाबले एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। यह बेल्जियम दौरे के दौरान शुरू किए गए हमारे काम की निरंतरता का हिस्सा हैं जहां खेले गए मुकाबलों के दौरान हमने लगातार प्रगति देखी थी। हमें उम्मीद है कि मलेशिया के खिलाफ यह सीरीज हमें बेल्जियम में किए गए काम और पिछले सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान हुए सुधार को आगे बढ़ाने का अवसर देगी।

सामान्य प्रश्न

मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में कितने मैच खेलेगी?
मलेशिया की अंडर-21 टीम भारत में आठ मैच खेलेगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Malaysia Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।