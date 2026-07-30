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मलेरिया नियंत्रण में तेजी लाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में एक बैठक में मलेरिया से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की गई। डॉ. अंशुमान शर्मा ने स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिया कि वे कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में तेजी से अभियान चलाएं। गर्भवती महिलाओं की जांच और पलायन कर चुके परिवारों की सूची तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

मलेरिया नियंत्रण में तेजी लाने का निर्देश

चक्रधरपुर, संवाददाता। अनुमंडल अस्पताल सभागार में बुधवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमान शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रभारी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में मलेरिया से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सभी बीटीटी एवं सहिया साथियों को कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर मलेरिया नियंत्रण संबंधी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र का सहिया या स्वास्थ्यकर्मी किसी कारणवश बीमार हो जाता है, तो निकटवर्ती क्षेत्र के दूसरे सहिया को तत्काल जिम्मेदारी देकर कार्य पूरा कराया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।

बैठक में गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, पलायन कर चुके परिवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इससे स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक समय पर पहुंच सके। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमान शर्मा, सुनीता महतो, प्रखंड डाटा मैनेजर रंजना कुमारी सहित बीटीटी एवं सहिया साथी उपस्थित थे।

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