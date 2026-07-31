जिले में फिर बढ़ने लगे मलेरिया मरीज, 58 में पुष्टि
मलेरिया नियंत्रण का अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6781 लोगों की जांच की, जिसमें 58 नए मलेरिया मरीज मिले हैं। पोटका मलेरिया का हॉट स्पॉट बना हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी मरीज सामने आए हैं।
मलेरिया नियंत्रण का अभियान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में 6781 लोगों की जांच की। इससे मलेरिया के 58 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रेन मलेरिया के भी मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मरीजों में पोटका के 22, पटमदा के 9, घाटशिला के 7, मुसाबनी के 7, डुमरिया के 6, सदर अस्पताल के 5, धालभूमगढ़ में 1 और जुगसलाई का एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग में एक महीने से शुरू अभियान के बाद भी पोटका मलेरिया का हॉट स्पॉट बना हुआ है।
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