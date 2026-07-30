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90 दिनों तक दिल्ली कैंट में नहीं रुकेंगी चार ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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दिल्ली कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर आधुनिकीकरण के कारण 90 दिनों के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 1 अगस्त से मुरादाबाद होकर जाने वाली चार ट्रेनों का दिल्ली कैंट पर ठहराव नहीं होगा। इसमें ट्रेन संख्या 15013, 20963, 19601 और 12372 शामिल हैं।

90 दिनों तक दिल्ली कैंट में नहीं रुकेंगी चार ट्रेनें

मुरादाबाद। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर स्थित दिल्ली कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर होने वाले व्यापक आधुनिकीकरण कार्य के चलते 90 दिनों तक पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसीलिए एक अगस्त से मुरादाबाद होकर जाने वाली चार ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। इनमें गाड़ी संख्या 15013, 20963, 19601 और 12372 ट्रेनें शामिल हैं।

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