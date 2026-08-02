डायवर्ट होकर गुजरी राज्यरानी समेत चार ट्रेनें, नहीं आई जंक्शन
उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में शनिवार को ब्लॉक के कारण राज्यरानी, सियालदाह, अवध आसाम और अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त किया गया। इन ट्रेनों को बरेली कैंट से डायवर्ट कर चलाया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल अधिकारियों ने बताया कि यह ब्लॉक पहले से प्रस्तावित था।
उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के नगरिया सादात रेल खंड में शनिवार को ब्लॉक रहा। जिसकी वजह से राज्यरानी, सियालदाह, अवध आसाम और अमरनाथ एक्सप्रेस मुरादाबाद-बरेली के बीच निरस्त रहीं। ये ट्रेनें मुरादाबाद से डायवर्ट कर चंदौसी, आंवला होकर बरेली कैंट से निकाली गईं। जिसकी वजह से यात्रियों का दिक्कत हुई। रेल अधिकारियों का कहना है, ब्लॉक पहले से प्रस्तावित था। कई दिनों से मुरादाबाद से बरेली के बीच कई जगह ट्रैक पर मेंटिनेंस का कार्य चल रहा है। तीसरे-चौथे दिन सुबह 10:40 से दोपहर 2:40 बजे तक ब्लॉक लिया जाता है। शनिवार को भी ब्लॉक था। इसलिए राज्यरानी, अमरनाथ, सियालदाह और अवध आसाम एक्सप्रेस बरेली नहीं आईं।
इन ट्रेनों को वाया चंदौसी, आंवला होकर बरेली कैंट से निकाला गया। ऐसे में यात्रियों को बरेली जंक्शन से बरेली कैंट स्टेशन की दौड़ लगानी पड़ी। तिनसुकिया रेल मंडल के शिमालगुड़ी रेल यार्ड में पानी भरने के कारण डायवर्ट रूट के चलते राजधानी एक्सप्रेस 2:45 घंटा विलंब से बरेली पहुंची।
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