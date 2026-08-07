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बरौनी में लाइन ब्लॉक से बिहार के छपरा, कटिहार व जयनगर की ट्रेनें होंगी रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर और आदित्यपुर से बिहार के छपरा, कटिहार, जयनगर, मुजफ्फरपुर व अन्य स्टेशनों पर जाने वालों को परेशानी होगी। बरौनी के पास लाइन मरम्मत के कारण कई ट्रेनें 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक रद्द होंगी। इसमें बिहार की दो दर्जन से अधिक लोकल ट्रेनें शामिल हैं।

बरौनी में लाइन ब्लॉक से बिहार के छपरा, कटिहार व जयनगर की ट्रेनें होंगी रद्द

टाटानगर और आदित्यपुर से बिहार के छपरा, कटिहार, जयनगर, मुजफ्फरपुर व अन्य स्टेशनों पर जाने वालों को परेशानी होगी, क्योंकि बरौनी के पास लाइन मरम्मत एवं अन्य परिचालन यंत्रों को अपग्रेड करने के लिए ब्लॉक होगा। टाटानगर और राउरकेला की ट्रेनें 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक दिन बदलकर अप-डाउन में रद्द होंगी। टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली बिलासपुर बक्सर साप्ताहिक एक्सप्रेस के साथ राउरकेला और जयनगर की ट्रेन को भी अप-डाउन में रद्द करने का आदेश हुआ है। ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा के साथ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, बरौनी रेल लाइन ब्लॉक को लेकर कोलकाता-गोरखपुर-पटना पुरी समेत देश के विभिन्न शहरों की सौ से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें बिहार की दो दर्जन से ज्यादा लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं।

ऐसे रद्द होंगी ट्रेनें

टाटानगर कटिहार 30 सितंबर, टाटानगर थावे अपडाउन 1 अक्तूबर, राउरकेला जयनगर 1 अक्तूबर, कटिहार-टाटानगर 2 अक्तूबर, बिलासपुर-बक्सर 2 अक्तूबर, टाटानगर-जयनगर 2 अक्तूबर, थावे टाटानगर 3 अक्तूबर, बक्सर-बिलासपुर 3 अक्तूबर, टाटानगर और 4 अक्तूबर को थावे-टाटानगर के रद्द करने का अबतक आदेश है।

चक्रधरपुर मंडल में भी नवंबर तक रद्द हैं कई ट्रेन

बंडामुंडा और कांसबहल में नई लाइन बिछाने और लाइन मरम्मत को लेकर चक्रधरपुर मंडल में हावड़ा-मुंबई और विहार मार्ग की करीब एक दर्जन ट्रेनों को 18 नवंबर तक दिन बदलकर रद्द करने का आदेश है। इसके साथ ही उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस को कई दिन टाटानगर नहीं लाकर बदले मार्ग पर चलाने की घोषणा हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेनें कब रद्द होंगी?
ट्रेनें 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक रद्द होंगी।
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