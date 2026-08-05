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तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सरायकेला पुलिस और सीआरपीएफ ने 22 लाख रुपये के तीन इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में मदन महतो, रवि सरदार और उसकी पत्नी मीणा शामिल हैं। उनके पास से एक एके-47 राइफल, पिस्टल और नक्सली दस्तावेज बरामद हुए हैं।

तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

गम्हरिया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सरायकेला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिलने की चर्चा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संयुक्त अभियान में कुल 22 लाख रुपये के तीन इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय की ओर से इस कार्रवाई की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख रुपये का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपये का इनामी रवि सरदार तथा उसकी पत्नी मीणा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कांड्रा थाना क्षेत्र के उदयपुर और चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में छापेमारी कर तीनों को पकड़ा गया।

उनके कब्जे से एक एके-47 राइफल, एक पिस्टल, कारतूस तथा नक्सली गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज बरामद होने की भी चर्चा है।सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर संगठन के नेटवर्क और हथियारों के ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं। हालांकि, पूरे अभियान और बरामदगी का आधिकारिक विवरण पुलिस मुख्यालय की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही स्पष्ट होगा।

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