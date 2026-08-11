चाईबासा में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के तहत, चार सक्रिय नक्सल सदस्य सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। इसमें एक 10 लाख रुपये का इनामी सदस्य और अन्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण के दौरान कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। डीआईजी ने इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

ऑपरेशन नवजीवन-III के तहत 10 लाख के इनामी नक्सली समेत चार ने किया आत्मसमर्पण, 129 मामलों में थे आरोपी

चाईबासा। कोल्हान, पोड़ाहाट और सारंडा क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के बीच सुरक्षा बलों को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन नवजीवन-III के तहत भाकपा माओवादी संगठन के चार सक्रिय सदस्यों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समक्ष हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें 10 लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य सलुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ डांगिल भी शामिल है।

आत्मसमर्पण करने वाले सदस्य आत्मसमर्पण करने वालों में एक लाख रुपये का इनामी दस्ता सदस्य कोदोमुनी कोड़ा उर्फ कोदम मुनी, दस्ता सदस्य पिंकी पूर्ति उर्फ सकाती पूर्ति और अनिता तामसोय उर्फ अनिता कायम उर्फ मुक्ता शामिल हैं। सलुका कायम, कोदोमुनी कोड़ा और पिंकी पूर्ति ने चाईबासा पुलिस के समक्ष, जबकि अनिता तामसोय ने सरायकेला-खरसावां पुलिस के समक्ष हथियार डाले।

बरामद किए गए हथियार पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण के दौरान एके-47, इंसास राइफल, वायरलेस सेट, मैगजीन और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। सलुका कायम के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम में 90 और सरायकेला-खरसावां में छह समेत कुल 96 मामले दर्ज हैं। उसके पास से एक एके-47, दो मैगजीन और 843 कारतूस बरामद हुए।

अन्य नक्सलियों के मामले कोदोमुनी कोड़ा के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं और उसके पास से वायरलेस सेट व 697 कारतूस मिले। पिंकी पूर्ति के खिलाफ 13 मामले हैं और उससे वायरलेस सेट व 639 कारतूस बरामद हुए। अनिता तामसोय के खिलाफ दोनों जिलों में कुल 13 मामले दर्ज हैं। उसके पास से इंसास राइफल, पांच मैगजीन और 97 कारतूस मिले। चारों के खिलाफ कुल 129 मामले दर्ज हैं।

क्षेत्र में बदलाव कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने आत्मसमर्पण को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने बचे नक्सलियों से आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। सीआरपीएफ डीआईजी ने भी इसे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताते हुए कोल्हान में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया। वहीं सरायकेला-खरसावां एसपी मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि क्षेत्र में अब गिने-चुने नक्सली ही बचे हैं। उन्होंने हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सकता है।