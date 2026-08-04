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शिकायत के 15 महीने बाद एफआईआर दर्ज

By Rajan Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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थाईलैंड टूर पैकेज के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। द्वारका साउथ पुलिस ने 15 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि एक ट्रैवल एजेंट और उसके पिता ने चार लाख रुपये लेने के बावजूद यात्रा की व्यवस्था नहीं की। पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

शिकायत के 15 महीने बाद एफआईआर दर्ज

थाईलैंड टूर पैकेज के नाम पर लाखों की ठगी की जांच शुरू नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।

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ठगी का मामला

थाईलैंड टूर पैकेज के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में द्वारका साउथ थाना पुलिस ने वारदात के 15 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है।

आरोप और जांच

आरोप है कि ट्रैवल एजेंट और उसके पिता ने होटल व हवाई टिकट के नाम पर करीब चार लाख रुपये से अधिक लेने के बावजूद यात्रा की व्यवस्था नहीं की। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे और पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

द्वारका सेक्टर-2 निवासी यशपाल सिंह ने एक टूर एंड ट्रैवल्स संचालक और उसके पिता पर थाईलैंड यात्रा के नाम पर चार लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2025 में सिंगापुर यात्रा रद्द होने के बाद उन्होंने 26 मई की थाईलैंड यात्रा का पैकेज बुक कराया। होटल और टिकट के नाम पर 2.15 लाख रुपये ऑनलाइन तथा 1.85 लाख रुपये नकद लिए गए। यात्रा से पहले पीएनआर जांचने पर टिकट रद्द मिले। पीड़ित ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दक्षिण द्वारका थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर वित्तीय लेनदेन, टिकट बुकिंग और धमकी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है。

सामान्य प्रश्न

ठगी के मुख्य आरोप क्या हैं?
ट्रैवल एजेंट और उसके पिता ने होटल और हवाई टिकट के नाम पर चार लाख रुपये से अधिक लेने के बावजूद यात्रा की व्यवस्था नहीं की।
Rajan Sharma

लेखक के बारे में

Rajan Sharma

शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।


विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।

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