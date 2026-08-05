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अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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जसवंतनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक मोटरसाइकिल 50 मीटर तक घिसट गई। घटनास्थल पर एंबुलेंस देर से पहुंची, जिससे घायलों को मेडिकल सहायता में परेशानी हुई। पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद सैफई अस्पताल भेजा गया।

अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, तीन घायल
अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, तीन घायल

जसवंतनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम कुरसेना से आगे जमुनाबाग फ्लाईओवर पुल के पास बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इटावा से आगरा की ओर जा रहा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान टैंकर के पिछले हिस्से में एक मोटरसाइकिल फंस गई, जो करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में घायलों को ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं पहुंची तो लोडर में लादकर घायलों को ले जाने लगे। हालांकि तभी एंबुलेंस पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भेजा गया। जसवंतनगर के ग्राम धरवार निवासी 26 वर्षीय आकाश पुत्र अरविंद, 53 वर्षीय प्रेम सिंह पुत्र राजाराम तथा 50 वर्षीय बुद्ध श्री पत्नी प्रेम सिंह बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।

तभी टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार मौके पर ही घायल होकर गिर गए। जबकि बाइक टैंकर में फंस गई और ड्राइवर ने टैंकर रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। इससे बाइक टैंकर में फंसकर 50 मीटर से अधिक दूर तक घिसटती चली गई। उधर हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजने के लिए एंबुलेंस को कई मर्तबा काल की गई लेकिन एंबुलेंस नहीं पहुंची। इससे एक राहगीर के लोडर को रोककर उसमें ही लिटाकर घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। हालांकि तभी एनएचएआई की एंबुलेंस चालक बसंत कुमार और ईएमटी दिनेश कुमार के साथ मौके पर पहुंच गई। घायलों को लोडर से उतारकर एंबुलेंस में शिफ्ट किया गया और तीनों को सीएचसी भेजा गया। सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने के कारण सैफई अस्पताल भेज दिया गया। हादसे में टैंकर चालक सुरक्षित बच गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दुर्घटना के बाद हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे टैंकर को सीधा कराने का कार्य शुरू कराया गया। पुलिस की निगरानी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारु रूप से संचालित होता रहा। थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि टैंकर चालक सुरक्षित है और पुलिस हिरासत में है। पलटे टैंकर को हटाने की कार्रवाई जारी है। हाईवे पर यातायात सामान्य है।

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