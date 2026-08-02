सड़क के गड्ढे बने जानलेवा, बचाने में दो बाइक भिडी, चार घायल

एटा में जैथरा-अलीगंज मार्ग पर गहरे गड्ढों के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। रविवार की सुबह दो बाइकें टकरा गईं, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दूसरी घटना में बुलंदशहर में एक ट्रक चालक की बाइक से टकराने के बाद मौत हो गई।

जैथरा, एटा-अलीगंज मार्ग पर सड़क में हुए गहरे गड्ढों के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। रविवार सुबह गड्ढा बचाने के प्रयास में दो बाइकें आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तीन घायलों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल अनुराग पुत्र रामवीर निवासी जसूपुर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जैथरा क्षेत्र में उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई।

दूसरी घटना दूसरे पक्ष में नेम सिंह (50) पुत्र पुत्तूलाल निवासी दौदगंज थाना अलीगंज बेटे रजनेश (22), सुमन (19) के साथ अलीगंज से जैथरा के कल्याणपुरा की ओर जा रहे थे। दुर्घटना में तीनों घायल हो गए। सीएचसी अलीगंज में उपचार के बाद अनुराग, नेम सिंह और सुमन की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दुर्घटनास्थल पर सड़क में काफी गहरे गड्ढे हैं। गड्ढा बचाने के प्रयास में दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं। एक बाइक पर तीन लोग सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर केवल एक व्यक्ति सवार था। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

बुलंदशहर के हादसे बुलंदशहर में सड़क हादसे में घायल ट्रक की चालक की मौत, कोहराम

एटा। बुलंदशहर में सड़क पार करते समय ट्रक चालक को बाइकसवार ने रौंद दिया। टक्कर लगने से घायल चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया।

थाना मलावन के गांव सलेमपुर खेडिया निवासी श्री कृष्ण (55) पुत्र प्रेमराज ट्रक चालक थे और शनिवार रात को ट्रक से बुलंदशहर पहुंचे थे। पानी पीने के लिए सड़क पार कर रहे थे इसी दौरान बाइकसवार ने रौंद दिया। परिवारीजन मेडिकल कॉलेज ले आए। घायल को रविवार को रेफर कर दिया। सुबह-सुबह आगरा ले जाते समय रास्ते में चालक की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया।