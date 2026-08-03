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पांडू में दो लोडेड देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस व नकद बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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पांडू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रतनाग गांव निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के घर से दो लोडेड देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, दो खोखा और आठ हजार रुपये नकद बरामद किए। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसके पकड़े जाने के लिए छापेमारी कर रही है।

पांडू में दो लोडेड देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस व नकद बरामद

विश्रामपुर, प्रतिनिधि। अवैध हथियार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पांडू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनाग गांव निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के घर छापेमारी कर दो लोडेड देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, दो खोखा और आठ हजार रुपये नकद बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार दो अगस्त 2026 को सूचना मिली थी कि रतनाग गांव निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पास अवैध हथियार हैं। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची। पुलिस वाहन को दूर से देखते ही अमित कुमार सिंह, जो घर के बाहर खड़ा था, भाग निकला। सशस्त्र बलों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह फरार होने में सफल हो गया。

तलाशी और बरामदगी

इसके बाद आरोपी के पिता बालमुकुंद सिंह की उपस्थिति में ई-साक्ष्य के तहत वीडियोग्राफी कर आरोपी के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे में रखे दीवान पलंग के सिरहाने बने बॉक्स से सफेद रंग के प्लास्टिक कैरी बैग में दो लोडेड देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, दो खोखा, दो काला गमछा तथा 8,000 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

पड़ू पुलिस ने किस गांव में छापेमारी की?
पांडू पुलिस ने रतनाग गांव में छापेमारी की।
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