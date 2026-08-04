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महाराजगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, चार बाइक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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महाराजगंज में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई और चार मोटरसाइकिल जब्त की गईं। मुख्य आरोपी फरार हो गया है, जबकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

महाराजगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, चार बाइक जब्त

महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस की छापेमारी

जानकारी के अनुसार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमन को गुप्त सूचना मिली थी कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरेया गांव निवासी सेतु पांडेय के घर के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई है। सेतु पांडेय के विरुद्ध पहले से भी शराब तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।

विशेष पुलिस टीम का गठन

सूचना के आधार पर एसडीपीओ के निर्देश पर महाराजगंज थाना प्रभारी विजय कुमार चौधरी व पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्काल संबंधित स्थान पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई।

जप्त की गई मोटरसाइकिलें

पुलिस ने मौके से चार मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। इनमें एक बुलेट,तीन बाइक शामिल हैं। पुलिस सभी वाहनों के कागजात की जांच कर रही है। साथ ही, यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाइक किसकी हैं और शराब तस्करी में इनका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा था।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ अमन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर महाराजगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही चार मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है।

सामान्य प्रश्न

महाराजगंज में पुलिस ने कितनी मात्रा में शराब बरामद की?
पुलिस ने महाराजगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है।
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