अपने सहयोगी मोछू के घर पनाह लेने जा रहा था मिसिर बेसरा

बरवाअड्डा, प्रतिनिधि। बरवाअड्डा थाना क्षेत्र की तिलैया पंचायत स्थित बेंहचिया गांव (मशान गढ़ा) के समीप से गिरफ्तार माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य सह झारखंड और ओडिशा के 2.20 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को रांची से बुधवार की देर शाम बरवाअड्डा थाने लाया गया। मंगलवार को मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुर्निमल, उसके सहयोगी व माओवादी संगठन के रिजनल कमांडर मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण और एरिया कमांडर गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ को पकड़ा था। बाद में बरवाअड्डा के घोड़ाबांध निवासी मंगल मुर्मू और बरवाअड्डा के पूर्णाडीह निवासी दिनेश राय को भी गिरफ्तार किया गया। मिसिर मोछू के घर पनाह लेने के लिए गिरिडीह के ताराटांड़ की तरफ से आ रहा था। पुलिस ने बुधवार की देर शाम सभी को जेल भेज दिया। उसकी गतिविधि की भनक लगते ही धनबाद और गिरिडीह पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन ने दबिश देकर उसे बरवाअड्डा के तिलैया में झाड़ी की तरफ जाते दबोचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से इलाके में पुलिस की गतिविधि तेज थी। टीम उसके लिए जाल बिछा रही है। मंगलवार को सटिक सूचना पर संयुक्त टीम ने बेंहचिया गांव के पास घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। नक्सलियों को पुलिस की भनक लगते ही वे लोग पैदल झाड़ी की तरफ भाग रहे थे। बाद में बरवाअड्डा पुलिस ने मौके से माओवादियों की गाड़ियों को जब्त कर थाने लाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बरवाअड्डा के घोड़ाबांध निवासी मंगल मुर्मू और बरवाअड्डा पुर्णाडीह निवासी दिनेश राय को भी गिरफ्तार किया है。