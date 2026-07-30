अपने सहयोगी मोछू के घर पनाह लेने जा रहा था मिसिर बेसरा
बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से तीन ए के-47, आठ मैगजीन और 288 गोलियां बरामद की हैं। सभी आरोपी धनबाद जेल भेज दिए गए हैं।
बरवाअड्डा, प्रतिनिधि। बरवाअड्डा थाना क्षेत्र की तिलैया पंचायत स्थित बेंहचिया गांव (मशान गढ़ा) के समीप से गिरफ्तार माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य सह झारखंड और ओडिशा के 2.20 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को रांची से बुधवार की देर शाम बरवाअड्डा थाने लाया गया। मंगलवार को मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुर्निमल, उसके सहयोगी व माओवादी संगठन के रिजनल कमांडर मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण और एरिया कमांडर गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ को पकड़ा था। बाद में बरवाअड्डा के घोड़ाबांध निवासी मंगल मुर्मू और बरवाअड्डा के पूर्णाडीह निवासी दिनेश राय को भी गिरफ्तार किया गया। मिसिर मोछू के घर पनाह लेने के लिए गिरिडीह के ताराटांड़ की तरफ से आ रहा था। पुलिस ने बुधवार की देर शाम सभी को जेल भेज दिया। उसकी गतिविधि की भनक लगते ही धनबाद और गिरिडीह पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन ने दबिश देकर उसे बरवाअड्डा के तिलैया में झाड़ी की तरफ जाते दबोचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से इलाके में पुलिस की गतिविधि तेज थी। टीम उसके लिए जाल बिछा रही है। मंगलवार को सटिक सूचना पर संयुक्त टीम ने बेंहचिया गांव के पास घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। नक्सलियों को पुलिस की भनक लगते ही वे लोग पैदल झाड़ी की तरफ भाग रहे थे। बाद में बरवाअड्डा पुलिस ने मौके से माओवादियों की गाड़ियों को जब्त कर थाने लाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बरवाअड्डा के घोड़ाबांध निवासी मंगल मुर्मू और बरवाअड्डा पुर्णाडीह निवासी दिनेश राय को भी गिरफ्तार किया है。
हथियार बरामदगी मामले में बरवाअड्डा थाने में केस
गिरफ्तारी के फौरन बाद पुलिस टीम सभी को रांची ले गई। सूचना मिलते ही बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से लावारिस पड़े वाहन को जब्त कर थाने लाया। गिरफ्तारी के दौरान उनसे तीन एके-47, आठ मैगजीन और 288 गोलियां मिली हैं। हथियार बरामदगी मामले में बरवाअड्डा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में सभी को धनबाद जेल भेज दिया गया। बाद में आरोपियों से पहले से लंबित मामलों में रिमांड किया जाएगा। इससे पूर्व, प्राथमिकी दर्ज करने के मद्देनजर बरवाअड्डा में देर रात तक डीएसपी विनोद कुमार थाना प्रभारी के साथ मंथन करते रहे।
मोछू माओवादी संगठन से जुड़ने से पहले था चरवाहा
घोड़ाबांधा निवासी मोछू माओवादी संगठन से जुड़ने से पहले चरवाहा था और तीतर पकड़ने का काम करता था। बाद में वह संगठन के संपर्क में आया। कुख्यात मिसिर बेसरा जब भी इस इलाके में आता था, अक्सर मोछू के घर पर ही पनाह लेता था। मोछू पर भी 15 लाख के इनाम घोषित थे। मिसिर के खिलाफ 175 कांड दर्ज हैं, जबकि मोछू पर 137 मामले दर्ज हैं। मूल रूप से गिरिडीह के मधुबन निवासी गौरव पर भी आठ मामले दर्ज हैं।
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