135 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया नाबालिग
श्रावणी मेला के दौरान हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस से 135 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई आरपीएफ और सीआईबी की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। शराब और नाबालिग को देवघर उत्पाद विभाग को सौंपा गया है।
जसीडीह प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान ट्रेनों में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत आरपीएफ व सीआईबी टीम ने छापेमारी कर हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है।
जांच अभियान का विवरण
कार्रवाई के दौरान ए-1 एसी कोच से 135 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई, जबकि शराब ले जा रहे 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लेकर देवघर उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार सीआईबी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में खपाने के लिए ट्रेन के जरिए विदेशी शराब की बड़ी खेप भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के ए-1 वातानुकूलित कोच में मधुपुर और जसीडीह स्टेशन के बीच सघन तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी के परिणाम
जांच के दौरान समस्तीपुर जिले के रोसड़ा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग के बैग की तलाशी ली गई। बैग खोलते ही उसमें 135 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। बरामदगी के बाद टीम ने तत्काल शराब जब्त कर नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद आरपीएफ ने जब्त शराब और नाबालिग को अग्रेतर कानूनी कार्रवाई के लिए देवघर उत्पाद विभाग को सौंप दिया है।
भविष्य की योजनाएँ
मेला के मद्देनजर ट्रेनों में आरपीएफ और सीआईबी की लगातार निगरानी से शराब तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरपीएफ का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा。
नियमित प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें