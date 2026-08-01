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135 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया नाबालिग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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श्रावणी मेला के दौरान हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस से 135 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई आरपीएफ और सीआईबी की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। शराब और नाबालिग को देवघर उत्पाद विभाग को सौंपा गया है।

135 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया नाबालिग

जसीडीह प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान ट्रेनों में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत आरपीएफ व सीआईबी टीम ने छापेमारी कर हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है।

जांच अभियान का विवरण

कार्रवाई के दौरान ए-1 एसी कोच से 135 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई, जबकि शराब ले जा रहे 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लेकर देवघर उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार सीआईबी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में खपाने के लिए ट्रेन के जरिए विदेशी शराब की बड़ी खेप भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के ए-1 वातानुकूलित कोच में मधुपुर और जसीडीह स्टेशन के बीच सघन तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के परिणाम

जांच के दौरान समस्तीपुर जिले के रोसड़ा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग के बैग की तलाशी ली गई। बैग खोलते ही उसमें 135 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। बरामदगी के बाद टीम ने तत्काल शराब जब्त कर नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद आरपीएफ ने जब्त शराब और नाबालिग को अग्रेतर कानूनी कार्रवाई के लिए देवघर उत्पाद विभाग को सौंप दिया है।

भविष्य की योजनाएँ

मेला के मद्देनजर ट्रेनों में आरपीएफ और सीआईबी की लगातार निगरानी से शराब तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरपीएफ का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा。

नियमित प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान शराब बरामदगी कब हुई?
श्रावणी मेला के दौरान ट्रेनों में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत आरपीएफ व सीआईबी टीम ने छापेमारी करके शराब बरामद की।
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